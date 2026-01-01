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Chicago Bulls City Edition Nike NBA Club Peak trainingspak voor heren - Zwart/University Red

Gerecyclede materialen

Chicago Bulls City Edition

Nike NBA Club Peak trainingspak voor heren

€ 129,99

Uitverkocht:

Dit product is momenteel niet beschikbaar

Als je in de stad bent of op het veld staat om te scoren, wie wil je dan vertegenwoordigen? De Bulls natuurlijk. Over je favoriete team valt niet te twisten. Laat zien dat je trots bent in dit ruimvallende trainingspak.


  • Weergegeven kleur: Zwart/University Red
  • Stijl: HQ5447-010

Chicago Bulls City Edition

€ 129,99

Als je in de stad bent of op het veld staat om te scoren, wie wil je dan vertegenwoordigen? De Bulls natuurlijk. Over je favoriete team valt niet te twisten. Laat zien dat je trots bent in dit ruimvallende trainingspak.

Productgegevens

  • Ruimvallende pasvorm
  • Elastische tailleband met trekkoord
  • Body: 100% polyester. Rib: 98% polyester/2% elastaan. Zak (knokkelkant): 100% katoen.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/University Red
  • Stijl: HQ5447-010

Maat en pasvorm

    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

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    Chicago Bulls City Edition Nike NBA Club Peak trainingspak voor heren

    Chicago Bulls City Edition

    € 129,99

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