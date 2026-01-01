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Gerecyclede materialen
Chicago Bulls City Edition
Nike NBA Club Peak trainingspak voor heren
€ 129,99
Uitverkocht:
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Als je in de stad bent of op het veld staat om te scoren, wie wil je dan vertegenwoordigen? De Bulls natuurlijk. Over je favoriete team valt niet te twisten. Laat zien dat je trots bent in dit ruimvallende trainingspak.
- Weergegeven kleur: Zwart/University Red
- Stijl: HQ5447-010
Chicago Bulls City Edition
€ 129,99
Als je in de stad bent of op het veld staat om te scoren, wie wil je dan vertegenwoordigen? De Bulls natuurlijk. Over je favoriete team valt niet te twisten. Laat zien dat je trots bent in dit ruimvallende trainingspak.
Productgegevens
- Ruimvallende pasvorm
- Elastische tailleband met trekkoord
- Body: 100% polyester. Rib: 98% polyester/2% elastaan. Zak (knokkelkant): 100% katoen.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/University Red
- Stijl: HQ5447-010
Maat en pasvorm
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
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Chicago Bulls City Edition
€ 129,99