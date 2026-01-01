Gerecyclede materialen
Chelsea FC Windrunner
Nike geweven voetbaljack met uv-bescherming voor dames
De designlijnen van dit ruime Chelsea FC jack verwijzen naar onze roots en zijn geïnspireerd op de originele Windrunner. Je bent altijd voorbereid op wat er komt, met een waterafstotende afwerking en geïntegreerde uv-technologie in het geweven materiaal.
- Weergegeven kleur: Bright Blue/Wit/Midwest Gold/Midwest Gold
- Stijl: II3434-452
Chelsea FC Windrunner
De designlijnen van dit ruime Chelsea FC jack verwijzen naar onze roots en zijn geïnspireerd op de originele Windrunner. Je bent altijd voorbereid op wat er komt, met een waterafstotende afwerking en geïntegreerde uv-technologie in het geweven materiaal.
Voordelen
- In de zakken kun je snel je sleutels en telefoon opbergen en koude handen opwarmen.
- De zweetafvoerende jerseyvoering in het bovenstuk en de armen voelt zacht en comfortabel aan.
Productgegevens
- Body: 100% nylon. Voering: 75% polyester/13% katoen/12% rayon. Voering vlakken: 100% polyester.
- Dit product biedt UVA- en UVB-bescherming tegen de zon, maar alleen op plaatsen die door het kledingstuk worden bedekt. Gebruik van goede zonnebrandcrème wordt aangeraden om blootgestelde huid te beschermen.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Bright Blue/Wit/Midwest Gold/Midwest Gold
- Stijl: II3434-452
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,80 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede nylon in Nike producten begint als verschillende materialen, waaronder gerecycled tapijt en gebruikte visnetten. Het nylonmateriaal wordt schoongemaakt, gesorteerd en omgevormd tot vlokken en ondergaan vervolgens chemische of mechanische recyclingprocessen om nieuw, gerecycled garen van nylon te maken.
- Kledingstukken die gebruikmaken van materialen van gerecycled nylon verminderen de CO2-uitstoot met tot wel 50% in vergelijking met nieuw nylon.
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Chelsea FC Windrunner