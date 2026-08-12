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Chelsea FC Victori One Nike herenslippers - Zwart/Meerkleurig/Wit

Chelsea FC Victori One

Nike herenslippers

€ 42,99
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Deze Chelsea FC Victori One slippers zijn een must-have voor dagelijkse activiteiten, van het strand tot de tribune. Subtiele, maar belangrijke updates zoals een bredere band en zachter foam zorgen ervoor dat je lekker kunt loungen. Ga je gang - geniet van eindeloos comfort voor je voeten.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Meerkleurig/Wit
  • Stijl: IX3940-001

Chelsea FC Victori One

€ 42,99

Deze Chelsea FC Victori One slippers zijn een must-have voor dagelijkse activiteiten, van het strand tot de tribune. Subtiele, maar belangrijke updates zoals een bredere band en zachter foam zorgen ervoor dat je lekker kunt loungen. Ga je gang - geniet van eindeloos comfort voor je voeten.

Pluspunten

  • Het voorgevormde design is gemaakt met zacht foam voor demping en een licht gevoel.
  • Het voetbed biedt textuur voor grip om je voeten op hun plaats te houden.
  • De dikke, gewatteerde band heeft gerolde randen voor extra comfort.
  • Het bredere design zorgt voor extra ruimte voor meer maten.
  • Het profiel van de buitenzool zorgt voor grip op zowel zand als asfalt.

Productgegevens

  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Meerkleurig/Wit
  • Stijl: IX3940-001

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

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    Comfy and chelsea logo make it more beautiful than the regular ones

Chelsea FC Victori One Nike herenslippers

Chelsea FC Victori One

€ 42,99

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