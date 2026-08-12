Chelsea FC Victori One Nike herenslippers

Ziadf718ec1c59fa41d68720306370144c9f
Comfy and chelsea logo make it more beautiful than the regular ones
Deze Chelsea FC Victori One slippers zijn een must-have voor dagelijkse activiteiten, van het strand tot de tribune. Subtiele, maar belangrijke updates zoals een bredere band en zachter foam zorgen ervoor dat je lekker kunt loungen. Ga je gang - geniet van eindeloos comfort voor je voeten.
Chelsea FC Victori One
Deze Chelsea FC Victori One slippers zijn een must-have voor dagelijkse activiteiten, van het strand tot de tribune. Subtiele, maar belangrijke updates zoals een bredere band en zachter foam zorgen ervoor dat je lekker kunt loungen. Ga je gang - geniet van eindeloos comfort voor je voeten.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Ziadf718ec1c59fa41d68720306370144c9f
Comfy and chelsea logo make it more beautiful than the regular ones
Chelsea FC Victori One