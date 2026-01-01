Chelsea FC Tech Fleece Nike Football herenshorts

afbeelding 1 van 6
Chelsea FC Tech Fleece
Nike voetbalshorts voor heren
€ 84,99
Onze premium, lichte Tech fleece is glad aan de binnen- en buitenkant en biedt veel warmte zonder extra volume, zodat je Chelsea FC kunt vertegenwoordigen, ongeacht de temperatuur.
- Weergegeven kleur: Pitch Blue/Midwest Gold
- Stijl: IQ4964-426
Chelsea FC Tech Fleece
€ 84,99
Onze premium, lichte Tech fleece is glad aan de binnen- en buitenkant en biedt veel warmte zonder extra volume, zodat je Chelsea FC kunt vertegenwoordigen, ongeacht de temperatuur.
Productgegevens
- Body: 53% katoen/47% polyester. Zak (knokkelkant): 100% katoen.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Pitch Blue/Midwest Gold
- Stijl: IQ4964-426
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Chelsea FC Tech Fleece.
Chelsea FC Tech Fleece
€ 84,99