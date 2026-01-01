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Chelsea FC Tech Fleece Nike Football herenshorts - Pitch Blue/Midwest Gold

Chelsea FC Tech Fleece

Nike voetbalshorts voor heren

€ 84,99
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Onze premium, lichte Tech fleece is glad aan de binnen- en buitenkant en biedt veel warmte zonder extra volume, zodat je Chelsea FC kunt vertegenwoordigen, ongeacht de temperatuur.


  • Weergegeven kleur: Pitch Blue/Midwest Gold
  • Stijl: IQ4964-426

Chelsea FC Tech Fleece

€ 84,99

Onze premium, lichte Tech fleece is glad aan de binnen- en buitenkant en biedt veel warmte zonder extra volume, zodat je Chelsea FC kunt vertegenwoordigen, ongeacht de temperatuur.

Productgegevens

  • Body: 53% katoen/47% polyester. Zak (knokkelkant): 100% katoen.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Pitch Blue/Midwest Gold
  • Stijl: IQ4964-426

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Chelsea FC Tech Fleece Nike Football herenshorts

    Chelsea FC Tech Fleece

    € 84,99

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