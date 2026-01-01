Gerecyclede materialen
Chelsea F.C. Strike+ SE
Nike Repel geweven voetbalbroek voor heren
Dit product is gemaakt met 100% gerecyclede vezels
Wat dacht je ervan om wat jaren 90-stijl toe te voegen aan je Chelsea FC-collectie? Deze broek is voorzien van het klassieke clublogo en de geliefde oranje accenten. De waterafstotende nylon buitenlaag en voering van mesh houden je droog en koel.
- Weergegeven kleur: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Stijl: IB3858-426
Chelsea F.C. Strike+ SE
Wat dacht je ervan om wat jaren 90-stijl toe te voegen aan je Chelsea FC-collectie? Deze broek is voorzien van het klassieke clublogo en de geliefde oranje accenten. De waterafstotende nylon buitenlaag en voering van mesh houden je droog en koel.
Productgegevens
- Zakken met rits
- Elastische tailleband
- Body: 100% nylon. Voering: 100% polyester.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Pitch Blue/Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Stijl: IB3858-426
Maat en pasvorm
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Volledige lengte: valt net onder de enkel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede nylon in Nike producten begint als verschillende materialen, waaronder gerecycled tapijt en gebruikte visnetten. Het nylonmateriaal wordt schoongemaakt, gesorteerd en omgevormd tot vlokken en ondergaan vervolgens chemische of mechanische recyclingprocessen om nieuw, gerecycled garen van nylon te maken.
- Kledingstukken die gebruikmaken van materialen van gerecycled nylon verminderen de CO2-uitstoot met tot wel 50% in vergelijking met nieuw nylon.
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Chelsea F.C. Strike+ SE