Chelsea F.C. Strike Nike Dri-FIT voetbaltop met korte mouwen voor heren

Meravigliosa
alessandrom247912785
Una maglietta davvero stupenda complimenti a Nike e Chelsea per questa splendida maglia
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Deze Strike-top is gemaakt met zweetafvoerende technologie en heeft een aansluitende pasvorm, waardoor je fris en geconcentreerd blijft tijdens het trainen.
Chelsea F.C. Strike
Deze Strike-top is gemaakt met zweetafvoerende technologie en heeft een aansluitende pasvorm, waardoor je fris en geconcentreerd blijft tijdens het trainen.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Meravigliosa
alessandrom247912785
Una maglietta davvero stupenda complimenti a Nike e Chelsea per questa splendida maglia
Chelsea F.C. Strike