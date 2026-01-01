triangle, start, resume, beginVideo
 
afbeelding 1 van 6
Chelsea FC Phoenix Fleece Nike Football oversized hoodie met rits over de hele lengte voor dames - Bright Blue/Wit

Chelsea FC Phoenix Fleece

Nike Football oversized hoodie met rits over de hele lengte voor dames

€ 79,99
Selecteer maatMaatwijzer
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Kom in actie en transformeer je garderobe met deze hoodie van Chelsea FC. Onze halfzware, geborstelde fleece voelt extra zacht aan de binnenkant en glad aan de buitenkant, voor een comfortabel gevoel en een vormvast design.


  • Weergegeven kleur: Bright Blue/Wit
  • Stijl: II3142-452

Chelsea FC Phoenix Fleece

€ 79,99

Kom in actie en transformeer je garderobe met deze hoodie van Chelsea FC. Onze halfzware, geborstelde fleece voelt extra zacht aan de binnenkant en glad aan de buitenkant, voor een comfortabel gevoel en een vormvast design.

Voordelen

  • De geribde boorden en zoom zorgen dat de hoodie goed blijft zitten terwijl je beweegt.
  • Met het trekkoord kun je de capuchon losser maken of juist strakker trekken om de kou buiten te houden.

Productgegevens

  • Zakken aan de voorkant
  • Body: 80% katoen/20% polyester. Voering capuchon: 100% katoen.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Bright Blue/Wit
  • Stijl: II3142-452

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,71 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (0)

Geen beoordelingen

Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Chelsea FC Phoenix Fleece.

    Chelsea FC Phoenix Fleece Nike Football oversized hoodie met rits over de hele lengte voor dames

    Chelsea FC Phoenix Fleece

    € 79,99

    Maak de look af

    Item 3 of 3