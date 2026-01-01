Chelsea FC Phoenix Fleece
Nike Football oversized hoodie met rits over de hele lengte voor dames
Kom in actie en transformeer je garderobe met deze hoodie van Chelsea FC. Onze halfzware, geborstelde fleece voelt extra zacht aan de binnenkant en glad aan de buitenkant, voor een comfortabel gevoel en een vormvast design.
- Weergegeven kleur: Bright Blue/Wit
- Stijl: II3142-452
Chelsea FC Phoenix Fleece
Kom in actie en transformeer je garderobe met deze hoodie van Chelsea FC. Onze halfzware, geborstelde fleece voelt extra zacht aan de binnenkant en glad aan de buitenkant, voor een comfortabel gevoel en een vormvast design.
Voordelen
- De geribde boorden en zoom zorgen dat de hoodie goed blijft zitten terwijl je beweegt.
- Met het trekkoord kun je de capuchon losser maken of juist strakker trekken om de kou buiten te houden.
Productgegevens
- Zakken aan de voorkant
- Body: 80% katoen/20% polyester. Voering capuchon: 100% katoen.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Bright Blue/Wit
- Stijl: II3142-452
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,71 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Chelsea FC Phoenix Fleece