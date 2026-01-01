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Chelsea FC Nike voetbalshirt voor dames - Pitch Blue

Chelsea FC

Nike voetbalshirt voor dames

€ 29,99
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Laat je liefde voor je team zien in dit Chelsea FC T-shirt, gemaakt van zacht, licht katoen dat perfect is voor elke dag.


  • Weergegeven kleur: Pitch Blue
  • Stijl: IM1695-426

Chelsea FC

€ 29,99

Laat je liefde voor je team zien in dit Chelsea FC T-shirt, gemaakt van zacht, licht katoen dat perfect is voor elke dag.

Productgegevens

  • 100% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Pitch Blue
  • Stijl: IM1695-426

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat S en is 1,73 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Chelsea FC Nike voetbalshirt voor dames

    Chelsea FC

    € 29,99

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