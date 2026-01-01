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Chelsea FC
Nike voetbalshirt voor dames
€ 29,99
Laat je liefde voor je team zien in dit Chelsea FC T-shirt, gemaakt van zacht, licht katoen dat perfect is voor elke dag.
- Weergegeven kleur: Pitch Blue
- Stijl: IM1695-426
Chelsea FC
€ 29,99
Laat je liefde voor je team zien in dit Chelsea FC T-shirt, gemaakt van zacht, licht katoen dat perfect is voor elke dag.
Productgegevens
- 100% katoen
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Pitch Blue
- Stijl: IM1695-426
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,73 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Chelsea FC
€ 29,99