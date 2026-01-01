Chelsea FC
Nike voetbaljack met synthetische vulling en capuchon voor kids
Koud weer mag nooit de reden zijn om je club niet te steunen. Dit jack heeft een zachte voering van fleece en een synthetische vulling om je warm te houden zonder al te veel volume. Met Chelsea FC details op de voor- en achterkant kun je van alle kanten laten zien dat je je team steunt.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Bright Blue
- Stijl: IQ7122-010
Chelsea FC
Koud weer mag nooit de reden zijn om je club niet te steunen. Dit jack heeft een zachte voering van fleece en een synthetische vulling om je warm te houden zonder al te veel volume. Met Chelsea FC details op de voor- en achterkant kun je van alle kanten laten zien dat je je team steunt.
Productgegevens
- Zakken aan de voorkant
- Geweven naamlabel aan de binnenkant
- Body/voering/vulling: 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Bright Blue
- Stijl: IQ7122-010
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,45 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Chelsea FC