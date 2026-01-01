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Chelsea FC Nike Total 90 voetbalshirt voor kids - Game Royal

Chelsea FC

Nike Total 90 voetbalshirt voor kids

29% korting

Uitverkocht:

Dit product is momenteel niet beschikbaar

Dit Chelsea FC Total 90 T-shirt weerspiegelt de energie en het gevoel van het begin van de jaren 2000 en is een knipoog naar een van de meest iconische shirts van die tijd.


  • Weergegeven kleur: Game Royal
  • Stijl: IF8260-480

Chelsea FC

29% korting

Dit Chelsea FC Total 90 T-shirt weerspiegelt de energie en het gevoel van het begin van de jaren 2000 en is een knipoog naar een van de meest iconische shirts van die tijd.

Het verhaal achter het design: Total 90

De Total 90 collectie is ontworpen voor performance, de volle 90 minuten van een wedstrijd. De collectie is uitgegroeid tot een van de iconische tenues van de jaren 2000 dankzij de gebogen lijnen, asymmetrische designs en gemengde materialen. Deze heruitgave geeft een nieuwe generatie spelers en fans dezelfde energie.

Productgegevens

  • 100% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Game Royal
  • Stijl: IF8260-480

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,50 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

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    Chelsea FC Nike Total 90 voetbalshirt voor kids

    Chelsea FC

    29% korting

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