Chelsea FC Nike Total 90 voetbalshirt voor kids

Chelsea FC

€ 19,99 € 27,99 29% korting

Dit Chelsea FC Total 90 T-shirt weerspiegelt de energie en het gevoel van het begin van de jaren 2000 en is een knipoog naar een van de meest iconische shirts van die tijd.

Het verhaal achter het design: Total 90 De Total 90 collectie is ontworpen voor performance, de volle 90 minuten van een wedstrijd. De collectie is uitgegroeid tot een van de iconische tenues van de jaren 2000 dankzij de gebogen lijnen, asymmetrische designs en gemengde materialen. Deze heruitgave geeft een nieuwe generatie spelers en fans dezelfde energie.