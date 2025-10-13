Chelsea FC Nike Total 90 voetbalshirt voor heren

Chelsea FC

€ 20,99 € 29,99 30% korting

Dit Chelsea FC T-shirt met relaxte pasvorm is geïnspireerd op de energie van het begin van de jaren 2000 en zorgt ervoor dat je je club het hele seizoen lang in casual comfort kunt steunen.

Het verhaal achter het design: Total 90 De Total 90 collectie is ontworpen voor performance, de volle 90 minuten van een wedstrijd. De collectie is uitgegroeid tot een van de iconische tenues van de jaren 2000 dankzij de gebogen lijnen, asymmetrische designs en gemengde materialen. Deze heruitgave geeft een nieuwe generatie spelers en fans dezelfde energie.