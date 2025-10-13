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Chelsea FC Nike Total 90 voetbalshirt voor heren - Obsidian

Chelsea FC

Nike Total 90 voetbalshirt voor heren

30% korting

Uitverkocht:

Dit product is momenteel niet beschikbaar

Dit Chelsea FC T-shirt met relaxte pasvorm is geïnspireerd op de energie van het begin van de jaren 2000 en zorgt ervoor dat je je club het hele seizoen lang in casual comfort kunt steunen.


  • Weergegeven kleur: Obsidian
  • Stijl: HV4918-451

Chelsea FC

30% korting

Dit Chelsea FC T-shirt met relaxte pasvorm is geïnspireerd op de energie van het begin van de jaren 2000 en zorgt ervoor dat je je club het hele seizoen lang in casual comfort kunt steunen.

Het verhaal achter het design: Total 90

De Total 90 collectie is ontworpen voor performance, de volle 90 minuten van een wedstrijd. De collectie is uitgegroeid tot een van de iconische tenues van de jaren 2000 dankzij de gebogen lijnen, asymmetrische designs en gemengde materialen. Deze heruitgave geeft een nieuwe generatie spelers en fans dezelfde energie.

Productgegevens

  • 100% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Obsidian
  • Stijl: HV4918-451

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,88 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • CFC TSHIRT

    Armadeus

    Accurate fit - quality cotton - nice graphic

Chelsea FC Nike Total 90 voetbalshirt voor heren

Chelsea FC

30% korting

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