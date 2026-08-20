Chelsea FC
Nike Total 90 voetbalshirt voor heren
Uitverkocht:
Deze kleur is momenteel niet beschikbaar
Dit Chelsea FC Total 90 T-shirt weerspiegelt de energie en het gevoel van het begin van de jaren 2000 en is een knipoog naar een van de meest iconische shirts van die tijd.
- Weergegeven kleur: Game Royal
- Stijl: HV4898-480
Chelsea FC
Dit Chelsea FC Total 90 T-shirt weerspiegelt de energie en het gevoel van het begin van de jaren 2000 en is een knipoog naar een van de meest iconische shirts van die tijd.
Het verhaal achter het design: Total 90
De Total 90 collectie is ontworpen voor performance, de volle 90 minuten van een wedstrijd. De collectie is uitgegroeid tot een van de iconische tenues van de jaren 2000 dankzij de gebogen lijnen, asymmetrische designs en gemengde materialen. Deze heruitgave geeft een nieuwe generatie spelers en fans dezelfde energie.
Productgegevens
- 100% katoen
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Game Royal
- Stijl: HV4898-480
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,79 m lang
- Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Chelsea FC