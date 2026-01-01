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Chelsea FC Club Nike voetbaljoggingbroek voor heren - Pitch Blue/Wit

Chelsea F.C. Club

Nike voetbaljoggingbroek voor heren

€ 59,99
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

We hebben een klassieker voor elke dag een flinke dosis Chelsea F.C.-trots gegeven, met als resultaat een comfortabele essential die je steeds weer wilt dragen. Onze halfzware, geborstelde fleece voelt extra zacht aan de binnenkant en glad aan de buitenkant, voor een comfortabel gevoel en een vormvast design.


  • Weergegeven kleur: Pitch Blue/Wit
  • Stijl: II3410-426

Chelsea F.C. Club

€ 59,99

We hebben een klassieker voor elke dag een flinke dosis Chelsea F.C.-trots gegeven, met als resultaat een comfortabele essential die je steeds weer wilt dragen. Onze halfzware, geborstelde fleece voelt extra zacht aan de binnenkant en glad aan de buitenkant, voor een comfortabel gevoel en een vormvast design.

Productgegevens

  • Elastische tailleband met trekkoord
  • Body: 80% katoen/20% polyester. Zijzak (knokkelkant)/achterzak: 100% katoen.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Pitch Blue/Wit
  • Stijl: II3410-426

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,89 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
    • Volledige lengte: valt net onder de enkel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Chelsea FC Club Nike voetbaljoggingbroek voor heren

    Chelsea F.C. Club

    € 59,99

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