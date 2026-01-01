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Chelsea FC Club Nike voetbalhoodie voor jongens - Bright Blue/Wit

Chelsea FC Club

Nike voetbalhoodie voor jongens

€ 49,99
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Laat kou nooit de reden zijn dat je je support voor Chelsea FC niet laat zien. Deze lichte fleecetrui is glad aan de buitenkant, zacht geborsteld aan de binnenkant en is precies dat extra laagje dat je nodig hebt voor wat warmte.


  • Weergegeven kleur: Bright Blue/Wit
  • Stijl: II3725-452

Chelsea FC Club

€ 49,99

Laat kou nooit de reden zijn dat je je support voor Chelsea FC niet laat zien. Deze lichte fleecetrui is glad aan de buitenkant, zacht geborsteld aan de binnenkant en is precies dat extra laagje dat je nodig hebt voor wat warmte.

Productgegevens

  • Zak aan de voorkant
  • Body: 80% katoen/20% polyester. Voering capuchon: 100% katoen. Rib: 97% katoen/3% elastaan.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Bright Blue/Wit
  • Stijl: II3725-452

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,30 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Chelsea FC Club Nike voetbalhoodie voor jongens

    Chelsea FC Club

    € 49,99

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