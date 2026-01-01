Chelsea FC Club
Nike voetbalhoodie voor jongens
Laat kou nooit de reden zijn dat je je support voor Chelsea FC niet laat zien. Deze lichte fleecetrui is glad aan de buitenkant, zacht geborsteld aan de binnenkant en is precies dat extra laagje dat je nodig hebt voor wat warmte.
- Weergegeven kleur: Bright Blue/Wit
- Stijl: II3725-452
Chelsea FC Club
Laat kou nooit de reden zijn dat je je support voor Chelsea FC niet laat zien. Deze lichte fleecetrui is glad aan de buitenkant, zacht geborsteld aan de binnenkant en is precies dat extra laagje dat je nodig hebt voor wat warmte.
Productgegevens
- Zak aan de voorkant
- Body: 80% katoen/20% polyester. Voering capuchon: 100% katoen. Rib: 97% katoen/3% elastaan.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Bright Blue/Wit
- Stijl: II3725-452
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,30 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Chelsea FC Club