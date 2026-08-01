Chelsea FC Club Nike voetbalhoodie voor heren

Missed the mark
jamesc221007928
New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.
Laat kou nooit de reden zijn dat je je support voor Chelsea FC niet laat zien. Halfzware halfgeborstelde fleece is licht pluizig aan de binnenkant en glad aan de buitenkant.
Chelsea FC Club
Laat kou nooit de reden zijn dat je je support voor Chelsea FC niet laat zien. Halfzware halfgeborstelde fleece is licht pluizig aan de binnenkant en glad aan de buitenkant.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
1 ster
Missed the mark
jamesc221007928
New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.
Chelsea FC Club