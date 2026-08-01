triangle, start, resume, beginVideo
 
afbeelding 1 van 6
Chelsea FC Club Nike voetbalhoodie voor heren - Bright Blue/Wit

Chelsea FC Club

Nike voetbalhoodie voor heren

€ 69,99
Selecteer maatMaatwijzer
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Laat kou nooit de reden zijn dat je je support voor Chelsea FC niet laat zien. Halfzware halfgeborstelde fleece is licht pluizig aan de binnenkant en glad aan de buitenkant.


  • Weergegeven kleur: Bright Blue/Wit
  • Stijl: II3419-452

Chelsea FC Club

€ 69,99

Laat kou nooit de reden zijn dat je je support voor Chelsea FC niet laat zien. Halfzware halfgeborstelde fleece is licht pluizig aan de binnenkant en glad aan de buitenkant.

Productgegevens

  • Zak aan de voorkant
  • Body/voering capuchon: 80% katoen/20% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Bright Blue/Wit
  • Stijl: II3419-452

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

1 ster

  • Missed the mark

    jamesc221007928

    New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.

Chelsea FC Club Nike voetbalhoodie voor heren

Chelsea FC Club

€ 69,99

Maak de look af

Item 3 of 9