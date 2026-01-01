Chelsea F.C. Club Nike Football herentop met ronde hals

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Chelsea F.C. Club
Nike voetbalshirt met ronde hals voor heren
€ 64,99
Deze Chelsea F.C. top is gemaakt van halfzware, geborstelde fleece die extra zacht aanvoelt aan de binnenkant en glad is aan de buitenkant.
- Weergegeven kleur: Pitch Blue/Wit
- Stijl: II3426-453
Chelsea F.C. Club
€ 64,99
Deze Chelsea F.C. top is gemaakt van halfzware, geborstelde fleece die extra zacht aanvoelt aan de binnenkant en glad is aan de buitenkant.
Productgegevens
- 80% katoen/20% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Pitch Blue/Wit
- Stijl: II3426-453
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Chelsea F.C. Club
€ 64,99