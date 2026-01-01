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Chelsea F.C. Club Nike Football herentop met ronde hals - Pitch Blue/Wit

Chelsea F.C. Club

Nike voetbalshirt met ronde hals voor heren

€ 64,99
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Deze Chelsea F.C. top is gemaakt van halfzware, geborstelde fleece die extra zacht aanvoelt aan de binnenkant en glad is aan de buitenkant.


  • Weergegeven kleur: Pitch Blue/Wit
  • Stijl: II3426-453

Chelsea F.C. Club

€ 64,99

Deze Chelsea F.C. top is gemaakt van halfzware, geborstelde fleece die extra zacht aanvoelt aan de binnenkant en glad is aan de buitenkant.

Productgegevens

  • 80% katoen/20% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Pitch Blue/Wit
  • Stijl: II3426-453

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,85 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Chelsea F.C. Club Nike Football herentop met ronde hals

    Chelsea F.C. Club

    € 64,99

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