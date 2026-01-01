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Chelsea FC City Side
Nike fleece voetbalhoodie voor kids
€ 59,99
Deze Chelsea FC hoodie bestaat uit halfzware, geborstelde fleece die extra zacht aanvoelt aan de binnenkant en glad is aan de buitenkant. De standaardpasvorm voelt ontspannen aan.
- Weergegeven kleur: Zwart/Bright Blue
- Stijl: IQ6790-010
Chelsea FC City Side
€ 59,99
Deze Chelsea FC hoodie bestaat uit halfzware, geborstelde fleece die extra zacht aanvoelt aan de binnenkant en glad is aan de buitenkant. De standaardpasvorm voelt ontspannen aan.
Productgegevens
- Capuchon met trekkoord
- Afgescheiden buidelzak
- Geribde zoom en boorden
- Body: 80% katoen/20% polyester. Rib: 98% katoen/2% elastaan.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Bright Blue
- Stijl: IQ6790-010
Maat en pasvorm
- Het vrouwelijke model draagt maat M en is 1,47 m lang
- Het mannelijke model draagt maat M en is 1,47 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Chelsea FC City Side
€ 59,99