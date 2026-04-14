Chelsea FC Authentic Goalkeeper Nike voetbalshirt voor heren

More Goalie Shirts
HectorP184030622
Definitely worth the buy. Love the embroidery.
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels
Wat dacht je ervan om wat jaren 90-stijl toe te voegen aan je Chelsea FC-collectie? Deze relaxte top is gemarkeerd met het klassieke logo van de club en de geliefde oranje accenten en maakt de voorraad van elke fan compleet.
Chelsea FC Authentic Goalkeeper
Wat dacht je ervan om wat jaren 90-stijl toe te voegen aan je Chelsea FC-collectie? Deze relaxte top is gemarkeerd met het klassieke logo van de club en de geliefde oranje accenten en maakt de voorraad van elke fan compleet.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
More Goalie Shirts
HectorP184030622
Definitely worth the buy. Love the embroidery.
Chelsea FC Authentic Goalkeeper