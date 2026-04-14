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Chelsea FC Authentic Goalkeeper Nike voetbalshirt voor heren - Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Wit

Gerecyclede materialen

Chelsea FC Authentic Goalkeeper

Nike voetbalshirt voor heren

€ 79,99
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Dit product is gemaakt met minstens 75% gerecyclede polyestervezels

Wat dacht je ervan om wat jaren 90-stijl toe te voegen aan je Chelsea FC-collectie? Deze relaxte top is gemarkeerd met het klassieke logo van de club en de geliefde oranje accenten en maakt de voorraad van elke fan compleet.


  • Weergegeven kleur: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Wit
  • Stijl: IB3830-012

Chelsea FC Authentic Goalkeeper

€ 79,99

Wat dacht je ervan om wat jaren 90-stijl toe te voegen aan je Chelsea FC-collectie? Deze relaxte top is gemarkeerd met het klassieke logo van de club en de geliefde oranje accenten en maakt de voorraad van elke fan compleet.

Productgegevens

  • Body: 100% polyester. Rib: 97% polyester 3% elastaan.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Wit
  • Stijl: IB3830-012

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,78 m lang
    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (1)

5 sterren

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    HectorP184030622

    Definitely worth the buy. Love the embroidery.

Chelsea FC Authentic Goalkeeper Nike voetbalshirt voor heren

Chelsea FC Authentic Goalkeeper

€ 79,99

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