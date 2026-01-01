Gerecyclede materialen
Chelsea FC Academy Pro SE
Nike Dri-FIT warming-up voetbalshirt met korte mouwen voor heren
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Wat dacht je ervan om wat jaren 90-stijl toe te voegen aan je Chelsea FC-collectie? Deze slim-fit replica top is gemarkeerd met het klassieke clublogo en de bekende oranje accenten, en heeft zweetafvoerende technologie om je droog te houden voor de wedstrijd.
- Weergegeven kleur: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Stijl: IB3806-012
Chelsea FC Academy Pro SE
Wat dacht je ervan om wat jaren 90-stijl toe te voegen aan je Chelsea FC-collectie? Deze slim-fit replica top is gemarkeerd met het klassieke clublogo en de bekende oranje accenten, en heeft zweetafvoerende technologie om je droog te houden voor de wedstrijd.
Productgegevens
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Stijl: IB3806-012
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,78 m lang
- Aansluitende pasvorm: strak en op maat
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Chelsea FC Academy Pro SE