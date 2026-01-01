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Chelsea FC Academy Pro SE Nike Dri-FIT warming-up voetbalshirt met korte mouwen voor heren - Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue

Gerecyclede materialen

Chelsea FC Academy Pro SE

Nike Dri-FIT warming-up voetbalshirt met korte mouwen voor heren

30% korting
Selecteer maatMaatwijzer

Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

Wat dacht je ervan om wat jaren 90-stijl toe te voegen aan je Chelsea FC-collectie? Deze slim-fit replica top is gemarkeerd met het klassieke clublogo en de bekende oranje accenten, en heeft zweetafvoerende technologie om je droog te houden voor de wedstrijd.


  • Weergegeven kleur: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
  • Stijl: IB3806-012

Chelsea FC Academy Pro SE

30% korting

Wat dacht je ervan om wat jaren 90-stijl toe te voegen aan je Chelsea FC-collectie? Deze slim-fit replica top is gemarkeerd met het klassieke clublogo en de bekende oranje accenten, en heeft zweetafvoerende technologie om je droog te houden voor de wedstrijd.

Productgegevens

  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
  • Stijl: IB3806-012

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,78 m lang
    • Aansluitende pasvorm: strak en op maat
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

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    Chelsea FC Academy Pro SE Nike Dri-FIT warming-up voetbalshirt met korte mouwen voor heren

    Chelsea FC Academy Pro SE

    30% korting

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