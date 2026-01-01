Chelsea FC 2026/27 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids

Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2026/27 Stadium Keeper
Nike Dri-FIT replicavoetbalshorts voor kids
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
In onze Stadium collectie worden replicadesigndetails gecombineerd met zweetafvoerende technologie voor een wedstrijdlook die is geïnspireerd op je favoriete team.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: II1581-010
Chelsea FC 2026/27 Stadium Keeper
In onze Stadium collectie worden replicadesigndetails gecombineerd met zweetafvoerende technologie voor een wedstrijdlook die is geïnspireerd op je favoriete team.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- Het replicadesign heeft details die zijn geïnspireerd op wat het team draagt.
Productgegevens
- Elastische tailleband met trekkoord
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: II1581-010
Maat en pasvorm
- Het vrouwelijke model draagt maat M en is 1,30 m lang
- Het mannelijke model draagt maat M en is 1,50 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Chelsea FC 2026/27 Stadium Keeper