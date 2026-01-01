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Chelsea FC 2026/27 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt met korte mouwen voor kids - Zwart/Zwart/Wit

Gerecyclede materialen

Chelsea FC 2026/27 Stadium Keeper

Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt met korte mouwen voor kids

€ 84,99
Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

Kleed je als de keeper van je favoriete team in dit Chelsea FC replicashirt. In onze Stadium collectie worden replicadesigndetails gecombineerd met zweetafvoerende technologie voor een wedstrijdlook die is geïnspireerd op je favoriete team.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: II1668-011

Chelsea FC 2026/27 Stadium Keeper

€ 84,99

Kleed je als de keeper van je favoriete team in dit Chelsea FC replicashirt. In onze Stadium collectie worden replicadesigndetails gecombineerd met zweetafvoerende technologie voor een wedstrijdlook die is geïnspireerd op je favoriete team.

Pluspunten

  • Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
  • Het replicadesign heeft details die zijn geïnspireerd op wat het team draagt.

Productgegevens

  • Replicadesign
  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: II1668-011

Maat en pasvorm

    • Het vrouwelijke model draagt maat S en is 1,30 m lang
    • Het mannelijke model draagt maat S en is 1,50 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

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    Chelsea FC 2026/27 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt met korte mouwen voor kids

    Chelsea FC 2026/27 Stadium Keeper

    € 84,99

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