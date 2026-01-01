Gerecyclede materialen
Chelsea FC 2025/26 Stadium Goalkeeper
Nike Dri-FIT replicavoetbalshirt met korte mouwen voor heren
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Kleed je als de keeper van je favoriete team in dit Chelsea FC replicashirt. In onze Stadium collectie worden replicadesigndetails gecombineerd met zweetafvoerende technologie voor een wedstrijdlook die is geïnspireerd op je favoriete team.
- Weergegeven kleur: Zwart/Smoke Grey/Wit
- Stijl: HJ4487-011
Chelsea FC 2025/26 Stadium Goalkeeper
Kleed je als de keeper van je favoriete team in dit Chelsea FC replicashirt. In onze Stadium collectie worden replicadesigndetails gecombineerd met zweetafvoerende technologie voor een wedstrijdlook die is geïnspireerd op je favoriete team.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- Het replicadesign heeft details die zijn geïnspireerd op wat het team draagt.
Productgegevens
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Smoke Grey/Wit
- Stijl: HJ4487-011
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
Meer info
Als dit product gepersonaliseerd is, kan de bestelling na 15 minuten niet meer worden geannuleerd en komt deze niet in aanmerking voor retour, tenzij het item defect is.