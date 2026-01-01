Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

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Kleed je als de keeper van je favoriete team in dit Chelsea FC replicashirt. In onze Stadium collectie worden replicadesigndetails gecombineerd met zweetafvoerende technologie voor een wedstrijdlook die is geïnspireerd op je favoriete team.