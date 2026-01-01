Chelsea 25/26
Nike Heritage rugzak
Pak je gear en ga op pad met de Nike Heritage rugzak. Het ruime hoofdvak heeft een sleeve voor een laptop van 15 inch zodat je computer altijd binnen handbereik blijft. De twee ritszakken voor accessoires houden je gear op orde en binnen handbereik. Dit product is gemaakt met minstens 65% gerecyclede polyestervezels.
- Weergegeven kleur: Bright Blue/Wit
- Stijl: IU3593-477
Chelsea 25/26
Pak je gear en ga op pad met de Nike Heritage rugzak. Het ruime hoofdvak heeft een sleeve voor een laptop van 15 inch zodat je computer altijd binnen handbereik blijft. De twee ritszakken voor accessoires houden je gear op orde en binnen handbereik. Dit product is gemaakt met minstens 65% gerecyclede polyestervezels.
Pluspunten
- De extra vakken met rits houden je spullen praktisch georganiseerd, en je sleutels, portemonnee en telefoon veilig.
- Het dichtgeweven polyester biedt stevige ondersteuning.
- De schouderbanden en rug zijn gewatteerd voor extra comfort.
Productgegevens
- 100% polyester
- Met de hand wassen
- Weergegeven kleur: Bright Blue/Wit
- Stijl: IU3593-477
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Chelsea 25/26