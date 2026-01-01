Chelsea 25/26
Nike Club pet 5P
Deze Nike Club pet is een klassieke, middelhoge pet met veel stijlopties. Hij is gemaakt van soepel materiaal dat zacht is gewassen voor comfort vanaf dag 1. De voorgevormde klep zorgt voor een casual stijl en met het verstelbare bandje aan de achterkant vind je de juiste pasvorm.
- Weergegeven kleur: Zwart/Vibrant Yellow
- Stijl: IU3896-010
Chelsea 25/26
Deze Nike Club pet is een klassieke, middelhoge pet met veel stijlopties. Hij is gemaakt van soepel materiaal dat zacht is gewassen voor comfort vanaf dag 1. De voorgevormde klep zorgt voor een casual stijl en met het verstelbare bandje aan de achterkant vind je de juiste pasvorm.
Pluspunten
- Nike Club petten hebben een middelhoog design met een klassieke stijl, geschikt voor iedere gelegenheid.
- Het middelhoge design valt net boven het hoofd, voor een veelzijdige en casual look die past bij elke stijl.
- De sluiting aan de achterkant is verstelbaar met behulp van het metalen schuifje. Het bandje kan aan de achterkant in de zweetband worden weggestopt.
Productgegevens
- 100% polyester
- Met de hand wassen
- Weergegeven kleur: Zwart/Vibrant Yellow
- Stijl: IU3896-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Chelsea 25/26