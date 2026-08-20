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Nike Charge Voetbalscheenbeschermers voor kids - Zwart/Zwart/Wit

Nike Charge

Voetbalscheenbeschermers voor kids

€ 24,99
Zwart/Zwart/Wit
Wit/Zwart/Zwart
Orange Pulse/Zwart/Royal Pulse

Hou het spel leuk, maar hou het veilig. Dit design heeft een harde buitenlaag voor directe demping en foam aan de achterkant voor comfort.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: DX4610-010

Nike Charge

€ 24,99

Hou het spel leuk, maar hou het veilig. Dit design heeft een harde buitenlaag voor directe demping en foam aan de achterkant voor comfort.

Productgegevens

  • 43% polypropyleen (PP)/33% ethyleenvinylacetaat (EVA)/17% polyester/7% rubber
  • Met de hand wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: DX4610-010

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Charge Voetbalscheenbeschermers voor kids

    Nike Charge

    € 24,99