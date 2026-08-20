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Nike Charge
Voetbalscheenbeschermers voor kids
€ 24,99
Hou het spel leuk, maar hou het veilig. Dit design heeft een harde buitenlaag voor directe demping en foam aan de achterkant voor comfort.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: DX4610-010
Nike Charge
€ 24,99
Hou het spel leuk, maar hou het veilig. Dit design heeft een harde buitenlaag voor directe demping en foam aan de achterkant voor comfort.
Productgegevens
- 43% polypropyleen (PP)/33% ethyleenvinylacetaat (EVA)/17% polyester/7% rubber
- Met de hand wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: DX4610-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Charge
€ 24,99