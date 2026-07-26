Nike Charge Voetbalscheenbeschermers

Comfortabel
Jurjen_Wispelwey
XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.
Veiligheid mag je beste spel niet in de weg zitten. Deze scheenbeschermers hebben een harde buitenlaag voor dunne bedekking en een achterkant van foam voor comfort, zodat je kunt schieten en passen.
Nike Charge
Veiligheid mag je beste spel niet in de weg zitten. Deze scheenbeschermers hebben een harde buitenlaag voor dunne bedekking en een achterkant van foam voor comfort, zodat je kunt schieten en passen.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
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4.8 sterren
Comfortabel
Jurjen_Wispelwey
XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.
Ras
clarissrd718951954
Parfait et confortable Je recommande
Bien.
RafaelA79795399
Buenas, pero le hace falta otro agarre en la parte de abajo porque se tiende a rodar. La esponja interna debe ser un poco más gruesa para mayor comodidad.
Nike Charge