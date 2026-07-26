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Nike Charge Voetbalscheenbeschermers - Zwart/Zwart/Wit

Nike Charge

Voetbalscheenbeschermers

€ 27,99

Veiligheid mag je beste spel niet in de weg zitten. Deze scheenbeschermers hebben een harde buitenlaag voor dunne bedekking en een achterkant van foam voor comfort, zodat je kunt schieten en passen.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: DX4608-010

Nike Charge

€ 27,99

Veiligheid mag je beste spel niet in de weg zitten. Deze scheenbeschermers hebben een harde buitenlaag voor dunne bedekking en een achterkant van foam voor comfort, zodat je kunt schieten en passen.

Productgegevens

  • 43% polypropyleen (PP)/33% ethyleenvinylacetaat (EVA)/17% polyester/7% rubber
  • Met de hand wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: DX4608-010

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (4)

4.8 sterren

  • Comfortabel

    Jurjen_Wispelwey

    XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.

  • Ras

    clarissrd718951954

    Parfait et confortable Je recommande

  • Bien.

    RafaelA79795399

    Buenas, pero le hace falta otro agarre en la parte de abajo porque se tiende a rodar. La esponja interna debe ser un poco más gruesa para mayor comodidad.

Nike Charge Voetbalscheenbeschermers

Nike Charge

€ 27,99

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