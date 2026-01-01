Nike Challenger geweven shorts voor jongens

Gerecyclede materialen
Nike Challenger
Geweven jongensshorts
Je bent altijd toe aan een uitdaging, daarom ga je voor de juiste gear. De Dri-FIT technologie werkt samen met de zijvlakken van mesh om zweet af te voeren en je fris te houden in het heetst van de wedstrijd. Daarnaast houdt een steekzakje aan de achterkant je telefoon uit de weg, maar altijd bij de hand.
- Weergegeven kleur: Smoke Grey/Zwart
- Stijl: IV6162-084
Nike Challenger
Je bent altijd toe aan een uitdaging, daarom ga je voor de juiste gear. De Dri-FIT technologie werkt samen met de zijvlakken van mesh om zweet af te voeren en je fris te houden in het heetst van de wedstrijd. Daarnaast houdt een steekzakje aan de achterkant je telefoon uit de weg, maar altijd bij de hand.
Pluspunten
- Het lichte materiaal voert zweet weg van de huid voor snelle verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- Trek de elastische tailleband strakker met het trekkoord dat je snel kunt strikken.
- In het steekzakje aan de achterkant kun je je telefoon bij je houden zonder dat deze tijdens het spelen kostbare ruimte in beslag neemt.
- De mesh zijvlakken houden je lichaam luchtig in het heetst van de strijd.
Productgegevens
- Reflecterende designdetails
- Niet bedoeld als persoonlijk beschermingsmiddel (PPE)
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Smoke Grey/Zwart
- Stijl: IV6162-084
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat S en is 1,42 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Challenger