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Brooklyn Nets Club Nike NBA-hoodie voor heren - Zwart/Wit

Brooklyn Nets Club

Nike NBA-hoodie voor heren

€ 74,99
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Zachte fleece en de Nets. Hij heeft alles wat je zo fijn vindt aan een Nike hoodie, met een extraatje voor de fans.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: HM9869-010

Brooklyn Nets Club

€ 74,99

Zachte fleece en de Nets. Hij heeft alles wat je zo fijn vindt aan een Nike hoodie, met een extraatje voor de fans.

Productgegevens

  • Voering body/capuchon: 79% katoen/21% polyester. Rib: 98% katoen/2% elastaan.
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Wit
  • Stijl: HM9869-010

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Brooklyn Nets Club Nike NBA-hoodie voor heren

    Brooklyn Nets Club

    € 74,99

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