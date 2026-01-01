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Brooklyn Nets Club
Nike NBA-hoodie voor heren
€ 74,99
Zachte fleece en de Nets. Hij heeft alles wat je zo fijn vindt aan een Nike hoodie, met een extraatje voor de fans.
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit
- Stijl: HM9869-010
Brooklyn Nets Club
€ 74,99
Zachte fleece en de Nets. Hij heeft alles wat je zo fijn vindt aan een Nike hoodie, met een extraatje voor de fans.
Productgegevens
- Voering body/capuchon: 79% katoen/21% polyester. Rib: 98% katoen/2% elastaan.
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Wit
- Stijl: HM9869-010
Maat en pasvorm
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Brooklyn Nets Club
€ 74,99