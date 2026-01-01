British & Irish Lions
Nike Club hoodie voor kids
Uitverkocht:
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Laat je liefde voor de British & Irish Lions zien in deze klassieke Nike Club hoodie. De halfzware sweatstof (met ongeborstelde lusjes aan de binnenkant) zorgt voor structuur, ventilatie en een zacht gevoel, zodat je hem niet alleen in de sportschool maar ook op de bank kunt dragen.
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
- Stijl: IW8568-451
British & Irish Lions
Laat je liefde voor de British & Irish Lions zien in deze klassieke Nike Club hoodie. De halfzware sweatstof (met ongeborstelde lusjes aan de binnenkant) zorgt voor structuur, ventilatie en een zacht gevoel, zodat je hem niet alleen in de sportschool maar ook op de bank kunt dragen.
Voordelen
Katoenen hoodie voor comfort het hele seizoen door.
Productgegevens
- 80% katoen/20% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
- Stijl: IW8568-451
Maat en pasvorm
- Het model draagt maat M en is 1,42 m lang
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
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British & Irish Lions