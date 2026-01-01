British & Irish Lions Nike Club hoodie voor kids

Laat je liefde voor de British & Irish Lions zien in deze klassieke Nike Club hoodie. De halfzware sweatstof (met ongeborstelde lusjes aan de binnenkant) zorgt voor structuur, ventilatie en een zacht gevoel, zodat je hem niet alleen in de sportschool maar ook op de bank kunt dragen.

Weergegeven kleur: Obsidian/Wit

Stijl: IW8568-451