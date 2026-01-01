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British & Irish Lions Nike Club hoodie voor kids - Obsidian/Wit

British & Irish Lions

Nike Club hoodie voor kids

€ 49,99

Uitverkocht:

Dit product is momenteel niet beschikbaar

Laat je liefde voor de British & Irish Lions zien in deze klassieke Nike Club hoodie. De halfzware sweatstof (met ongeborstelde lusjes aan de binnenkant) zorgt voor structuur, ventilatie en een zacht gevoel, zodat je hem niet alleen in de sportschool maar ook op de bank kunt dragen.


  • Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
  • Stijl: IW8568-451

British & Irish Lions

€ 49,99

Laat je liefde voor de British & Irish Lions zien in deze klassieke Nike Club hoodie. De halfzware sweatstof (met ongeborstelde lusjes aan de binnenkant) zorgt voor structuur, ventilatie en een zacht gevoel, zodat je hem niet alleen in de sportschool maar ook op de bank kunt dragen.

Voordelen

Katoenen hoodie voor comfort het hele seizoen door.

Productgegevens

  • 80% katoen/20% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Obsidian/Wit
  • Stijl: IW8568-451

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,42 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

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    British & Irish Lions Nike Club hoodie voor kids

    British & Irish Lions

    € 49,99

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