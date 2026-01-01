Brazilië 2026/27 Heritage rugzak Nike Heritage rugzak

Brazilië 2026/27 Heritage rugzak

€ 39,99

Pak je gear en ga op pad met de Nike Heritage rugzak. Het ruime hoofdvak heeft een sleeve voor een laptop van 15 inch zodat je computer altijd binnen handbereik blijft. De twee ritszakken voor accessoires houden je gear op orde en binnen handbereik. Dit product is gemaakt met minstens 65% gerecyclede polyestervezels.

Pluspunten De extra vakken met rits houden je spullen praktisch georganiseerd, en je sleutels, portemonnee en telefoon veilig.