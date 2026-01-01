Brazilië 2026/27 Heritage rugzak
Nike Heritage Rugzak
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Dit product is momenteel niet beschikbaar
Pak je gear en ga op pad met de Nike Heritage rugzak. Het ruime hoofdvak heeft een sleeve voor een laptop van 15 inch zodat je computer altijd binnen handbereik blijft. De twee ritszakken voor accessoires houden je gear op orde en binnen handbereik. Dit product is gemaakt met minstens 65% gerecyclede polyestervezels.
- Weergegeven kleur: Pro Green/Canary
- Stijl: IQ6985-377
Brazilië 2026/27 Heritage rugzak
Pak je gear en ga op pad met de Nike Heritage rugzak. Het ruime hoofdvak heeft een sleeve voor een laptop van 15 inch zodat je computer altijd binnen handbereik blijft. De twee ritszakken voor accessoires houden je gear op orde en binnen handbereik. Dit product is gemaakt met minstens 65% gerecyclede polyestervezels.
Pluspunten
De extra vakken met rits houden je spullen praktisch georganiseerd, en je sleutels, portemonnee en telefoon veilig.
Productgegevens
- Het dicht geweven polyester biedt stevige ondersteuning en de schouderbanden en rug zijn gewatteerd voor extra comfort.
- 100% polyester
- Met de hand wassen
- Weergegeven kleur: Pro Green/Canary
- Stijl: IQ6985-377
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Brazilië 2026/27 Heritage rugzak