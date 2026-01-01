Brazilië 2026/27 Academy voetbal Nike Academy voetbal

Brazilië 2026/27 Academy voetbal
Nike Academy bal
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Dit product is momenteel niet beschikbaar
Scoor doelpunt na doelpunt met de innovatieve OmniSculpt technologie van Academy Football. De groeven in de buitenbal zorgen ervoor dat lucht rond de bal kan circuleren voor een betere balvlucht.
- Weergegeven kleur: Canary/Light Menta/Light Photo Blue
- Stijl: IQ7564-724
Brazilië 2026/27 Academy voetbal
Scoor doelpunt na doelpunt met de innovatieve OmniSculpt technologie van Academy Football. De groeven in de buitenbal zorgen ervoor dat lucht rond de bal kan circuleren voor een betere balvlucht.
Pluspunten
Nike Aerowsculpt technologie gebruikt voorgevormde groeven om de luchtcirculatie over de bal te verstoren, voor minder wrijving en een stabielere vlucht.
Productgegevens
- De buitenbal met textuur zorgt voor een consistent gevoel tijdens het passen, schieten en dribbelen. De rubberen binnenbal behoudt de luchtdruk en vorm.
- 67% rubber/10% polyurethaan (PU)/13% polyester/10% ethyleenvinylacetaat (EVA)
- Weergegeven kleur: Canary/Light Menta/Light Photo Blue
- Stijl: IQ7564-724
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Brazilië 2026/27 Academy voetbal