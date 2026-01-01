Brazilië 2026/27 Academy voetbal Nike Academy voetbal

Brazilië 2026/27 Academy voetbal

€ 32,99

Scoor doelpunt na doelpunt met de innovatieve OmniSculpt technologie van Academy Football. De groeven in de buitenbal zorgen ervoor dat lucht rond de bal kan circuleren voor een betere balvlucht.

Pluspunten Nike Aerowsculpt technologie gebruikt voorgevormde groeven om de luchtcirculatie over de bal te verstoren, voor minder wrijving en een stabielere vlucht.