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Brazil Club Nike voetbalhoodie van sweatstof voor heren - Coastal Blue/Light Menta

Brazil Club

Nike voetbalhoodie van sweatstof voor heren

€ 69,99
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Dit product komt niet in aanmerking voor promoties en kortingen op de site.

We namen een alledaagse klassieker en gaven ’m een flinke dosis Brazilië-trots, waardoor een comfortabele essential ontstond die je keer op keer zult dragen. Deze ruimvallende hoodie is gemaakt van halfzware sweatstof die glad is aan de buitenkant en ongeborstelde lusjes heeft aan de binnenkant. Hij is ventilerend en comfortabel genoeg om het hele jaar door te dragen.


  • Weergegeven kleur: Coastal Blue/Light Menta
  • Stijl: IB6300-433

Brazil Club

€ 69,99

We namen een alledaagse klassieker en gaven ’m een flinke dosis Brazilië-trots, waardoor een comfortabele essential ontstond die je keer op keer zult dragen. Deze ruimvallende hoodie is gemaakt van halfzware sweatstof die glad is aan de buitenkant en ongeborstelde lusjes heeft aan de binnenkant. Hij is ventilerend en comfortabel genoeg om het hele jaar door te dragen.

Voordelen

  • De geribde boorden en zoom zorgen dat de hoodie goed blijft zitten terwijl je beweegt.
  • Met het trekkoord kun je de capuchon losser maken of juist strakker trekken om de kou buiten te houden.

Productgegevens

  • Body/voering capuchon: 80% katoen/20% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Coastal Blue/Light Menta
  • Stijl: IB6300-433

Maat en pasvorm

    • Het model draagt maat M en is 1,78 m lang
    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

1 ster

  • Y brasa 😡

    Ohha

    It's very nice and I don't really mind the brasa JK it SUCKS.

Brazil Club Nike voetbalhoodie van sweatstof voor heren

Brazil Club

€ 69,99

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