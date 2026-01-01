Gerecyclede materialen
Brazil Academy Pro
Nike Dri-FIT knit voetbalbroek voor kids
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Zodra je de basis onder de knie hebt, kun je je skills verder verbeteren. Een klassieke pasvorm werkt samen met vochtafvoerende technologie om je koel te houden wanneer de wedstrijd intenser wordt.
- Weergegeven kleur: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
- Stijl: IB5533-381
Brazil Academy Pro
Zodra je de basis onder de knie hebt, kun je je skills verder verbeteren. Een klassieke pasvorm werkt samen met vochtafvoerende technologie om je koel te houden wanneer de wedstrijd intenser wordt.
Pluspunten
- Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
- De broek is eenvoudig over je schoenen aan en uit te trekken dankzij ritsen bij de enkel.
Productgegevens
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
- Stijl: IB5533-381
Maat en pasvorm
- Het vrouwelijke model draagt maat M en is 1,50 m lang
- Het mannelijke model draagt maat M en is 1,47 m lang
- Aansluitende pasvorm: strak en op maat
- Volledige lengte: valt net onder de enkel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Brazil Academy Pro