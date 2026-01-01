Gerecyclede materialen
Nike Brasilia
Trainingstas (medium, 60 liter)
Ga naar de sportschool met al je gear. Het hoofdvak van deze sporttas heeft voldoende ruimte voor alle essentials die je nodig hebt voor een work-out. Het voorvak houdt belangrijke items zoals je telefoon, portemonnee en sleutels binnen handbereik en de gecoate bodem beschermt je spullen tegen krassen, morsen en stoten.
- Weergegeven kleur: Chalk/Zwart/Wit
- Stijl: IH7849-103
Nike Brasilia
Ga naar de sportschool met al je gear. Het hoofdvak van deze sporttas heeft voldoende ruimte voor alle essentials die je nodig hebt voor een work-out. Het voorvak houdt belangrijke items zoals je telefoon, portemonnee en sleutels binnen handbereik en de gecoate bodem beschermt je spullen tegen krassen, morsen en stoten.
Voordelen
- De verstelbare schouderband en dubbele handvatten zorgen voor comfortabele draagmogelijkheden.
- Een onderkant met coating beschermt je spullen tegen schokken, krassen en lekkage.
- In de zijzakken met rits kun je kleine voorwerpen binnen handbereik opbergen.
Productgegevens
- 64 x 30 x 30 cm (lxbxh)
- 100% polyester
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Chalk/Zwart/Wit
- Stijl: IH7849-103
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Brasilia