Gerecyclede materialen
Nike Brasilia
Tas met trekkoord (18 liter)
Met een open bovenkant voor grotere spullen en een ritsvak aan de voorkant voor snelle toegang tot je persoonlijke essentials is het nog nooit zo eenvoudig geweest om je gear mee te nemen. Inpakken en wegwezen.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: IB4409-010
Nike Brasilia
Met een open bovenkant voor grotere spullen en een ritsvak aan de voorkant voor snelle toegang tot je persoonlijke essentials is het nog nooit zo eenvoudig geweest om je gear mee te nemen. Inpakken en wegwezen.
Voordelen
- De schouderbanden zijn een trekkoord waarmee je de bovenkant afsluit.
- De verstevigde onderkant beschermt je gear tegen stoten.
Productgegevens
- 36 x 51 x 5 cm (hxbxd)
- Body/voering: 100% polyester
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: IB4409-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Brasilia