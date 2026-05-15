Nike Brasilia Sporttas (small, 41 liter)

Super sac
LamyaeB910293386
Très beau sac comme dans la description
Gerecyclede materialen
Deze sporttas wordt zeker de MVP van je volgende bezoek aan de sportschool. Niet alleen vanwege het geventileerde vak aan de zijkant voor schoenen of andere stinkende spullen, maar ook door het ruime hoofdvak en de opbergvakken met rits aan de binnen- en buitenkant aan de voorkant.
Nike Brasilia
Deze sporttas wordt zeker de MVP van je volgende bezoek aan de sportschool. Niet alleen vanwege het geventileerde vak aan de zijkant voor schoenen of andere stinkende spullen, maar ook door het ruime hoofdvak en de opbergvakken met rits aan de binnen- en buitenkant aan de voorkant.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Super sac
LamyaeB910293386
Très beau sac comme dans la description
Nike Brasilia