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Nike Brasilia Sporttas (small, 41 liter) - Chalk/Zwart/Wit

Gerecyclede materialen

Nike Brasilia

Sporttas (small, 41 liter)

€ 42,99
ÉÉN MAAT

Deze sporttas wordt zeker de MVP van je volgende bezoek aan de sportschool. Niet alleen vanwege het geventileerde vak aan de zijkant voor schoenen of andere stinkende spullen, maar ook door het ruime hoofdvak en de opbergvakken met rits aan de binnen- en buitenkant aan de voorkant.


  • Weergegeven kleur: Chalk/Zwart/Wit
  • Stijl: IH7970-103

Nike Brasilia

€ 42,99

Deze sporttas wordt zeker de MVP van je volgende bezoek aan de sportschool. Niet alleen vanwege het geventileerde vak aan de zijkant voor schoenen of andere stinkende spullen, maar ook door het ruime hoofdvak en de opbergvakken met rits aan de binnen- en buitenkant aan de voorkant.

Pluspunten

  • De gecoate bodem is net zo robuust als je work-outs en bestand tegen stoten, krassen en morsen.
  • De verstelbare schouderband en dubbele handvatten zorgen voor comfortabele draagmogelijkheden.
  • In de zijvakken passen een bidon of andere kleine essentials.

Productgegevens

  • 51 x 28 x 28 cm (lxbxh)
  • Body/voering: 100% polyester
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Chalk/Zwart/Wit
  • Stijl: IH7970-103

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Super sac

    LamyaeB910293386

    Très beau sac comme dans la description

Nike Brasilia Sporttas (small, 41 liter)

Nike Brasilia

€ 42,99

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