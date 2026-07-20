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Nike Brasilia sporttas (small, 40 liter) - Zwart/Zwart/Wit

Gerecyclede materialen

Nike Brasilia

Sporttas (small, 40 liter)

€ 39,99
Zwart/Zwart/Wit
Light Bone/Zwart/Zwart
Indigo Storm/Zwart/Reflect Silver
Tough Red/Zwart/Reflect Silver
ÉÉN MAAT

Van work-out tot work-out, van training tot training, van dag tot dag: dit is de tas waar alles in past, wat er ook gebeurt. Met veel ruimte in meerdere zakken aan de binnen- en buitenkant voor al je spullen (inclusief een geventileerd zijvak voor als het gaat stinken na een training), is het een fluitje van een cent om hem in te pakken en aan de slag te gaan.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: IB4394-010

Nike Brasilia

€ 39,99

Van work-out tot work-out, van training tot training, van dag tot dag: dit is de tas waar alles in past, wat er ook gebeurt. Met veel ruimte in meerdere zakken aan de binnen- en buitenkant voor al je spullen (inclusief een geventileerd zijvak voor als het gaat stinken na een training), is het een fluitje van een cent om hem in te pakken en aan de slag te gaan.

Voordelen

  • De verstelbare schouderband en dubbele handvatten zorgen voor comfortabele draagmogelijkheden.
  • Mesh zijvak is elastisch en geschikt voor een waterfles.
  • Geventileerd zijvak zorgt voor ventilatie voor je gear.

Productgegevens

  • 51 x 28 x 28 cm (lxbxh)
  • 40 l
  • 100% polyester
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: IB4394-010

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

5 sterren

  • Perfect!

    DreaGood

    Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!

Nike Brasilia sporttas (small, 40 liter)

Nike Brasilia

€ 39,99

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