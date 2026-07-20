Nike Brasilia sporttas (small, 40 liter)

Perfect!
DreaGood
Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!
Gerecyclede materialen
Van work-out tot work-out, van training tot training, van dag tot dag: dit is de tas waar alles in past, wat er ook gebeurt. Met veel ruimte in meerdere zakken aan de binnen- en buitenkant voor al je spullen (inclusief een geventileerd zijvak voor als het gaat stinken na een training), is het een fluitje van een cent om hem in te pakken en aan de slag te gaan.
Nike Brasilia
Van work-out tot work-out, van training tot training, van dag tot dag: dit is de tas waar alles in past, wat er ook gebeurt. Met veel ruimte in meerdere zakken aan de binnen- en buitenkant voor al je spullen (inclusief een geventileerd zijvak voor als het gaat stinken na een training), is het een fluitje van een cent om hem in te pakken en aan de slag te gaan.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
5 sterren
Perfect!
DreaGood
Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!
Nike Brasilia