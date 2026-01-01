Gerecyclede materialen
Nike Brasilia
Sporttas (extra small, 24 liter)
Laat je niet misleiden door de woorden 'Extra Small'. Het is menens met deze tas. Het hoofdvak biedt voldoende ruimte voor je work-outkleding en je schoenen, en de zakken met ritssluiting aan de zijkant en voorkant helpen je alles op orde te houden.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: IB4398-010
Nike Brasilia
Laat je niet misleiden door de woorden 'Extra Small'. Het is menens met deze tas. Het hoofdvak biedt voldoende ruimte voor je work-outkleding en je schoenen, en de zakken met ritssluiting aan de zijkant en voorkant helpen je alles op orde te houden.
Voordelen
- De verstelbare schouderband en dubbele handvatten zorgen voor comfortabele draagmogelijkheden.
- In de zijvakken passen een bidon of andere kleine essentials.
- In het ritsvak aan de binnenkant kun je waardevolle spullen veilig opbergen.
Productgegevens
- 38 x 26 x 26 cm (lxbxh)
- 24 liter
- 100% polyester
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: IB4398-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Brasilia