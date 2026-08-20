Gerecyclede materialen
Nike Brasilia 9.5
Trainingstas (medium, 60 liter)
Dit product is gemaakt met minstens 65% gerecyclede polyestervezels
Met de ruime en stevige Nike Brasilia sporttas houd je al je gear bij de hand. Een vak aan de zijkant houdt je schoenen apart en de vakken aan de binnen- en buitenkant zorgen ervoor dat je spullen georganiseerd blijven. Dit product is gemaakt met minstens 65% gerecyclede polyestervezels.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: DH7710-010
Nike Brasilia 9.5
Met de ruime en stevige Nike Brasilia sporttas houd je al je gear bij de hand. Een vak aan de zijkant houdt je schoenen apart en de vakken aan de binnen- en buitenkant zorgen ervoor dat je spullen georganiseerd blijven. Dit product is gemaakt met minstens 65% gerecyclede polyestervezels.
Pluspunten
- Berg je trainingsessentials veilig op in het hoofdvak met rits.
- Het vak met rits aan de binnenkant houdt vieze schoenen en vochtige kleren apart van je schone gear.
- Verstevigde onderkant beschermt je spullen tegen stoten.
- Vakken aan de buitenkant zorgen ervoor dat je je must-haves binnen handbereik hebt.
Productgegevens
- 64 x 30 x 30 cm (lxbxh)
- 60 liter
- Afneembare schouderband
- 100% polyester
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
- Stijl: DH7710-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Zo wordt het gemaakt
- Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
- Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.
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Nike Brasilia 9.5