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Nike Brasilia 9.5 Tas voor trainingsschoenen (11 liter) - Zwart/Zwart/Wit

Gerecyclede materialen

Nike Brasilia 9.5

Tas voor trainingsschoenen (11 liter)

€ 22,99

Uitverkocht:

Dit product is momenteel niet beschikbaar

Dit product is gemaakt met minstens 65% gerecyclede polyestervezels

Met de Nike Brasilia schoenentas kun je je schoenen apart van je andere gear vervoeren. Je kunt de tas snel oppakken aan het handvat aan het uiteinde. Het buitenvak met rits houdt kleine voorwerpen binnen handbereik. Dit product is gemaakt met minstens 65% gerecyclede polyestervezels.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: DM3982-010

Nike Brasilia 9.5

€ 22,99

MAKKELIJK TE OPENEN OPBERGPLEK VOOR SCHOENEN.

Met de Nike Brasilia schoenentas kun je je schoenen apart van je andere gear vervoeren. Je kunt de tas snel oppakken aan het handvat aan het uiteinde. Het buitenvak met rits houdt kleine voorwerpen binnen handbereik. Dit product is gemaakt met minstens 65% gerecyclede polyestervezels.

Pluspunten

  • Vak met rits aan de bovenkant laat je je schoenen veilig opbergen.
  • Ritszak aan de buitenkant houdt je kleine voorwerpen bij de hand.
  • Handvat zorgt ervoor dat je de tas makkelijk kunt grijpen en meenemen.

Productgegevens

  • 33 x 15 x 18 cm (lxbxh)
  • 11 liter
  • 100% polyester
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Wit
  • Stijl: DM3982-010

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (4)

5 sterren

  • praktisch, sauber

    KatrinB896734485

    Praktisch für die Reise, Kurztripps.

  • Il Top

    Luca940326793

    Come sempre il top in stile, materiale ed utilità

  • CAPIENTE

    PIO81

    IO LA USO PER METTERCI GLI ACCESSORI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA CHE PRATICO, CAPIENTE E BEN FATTA. MI PIACE MOSTRARLA OLTRE AD ESSERMI UTILE

Nike Brasilia 9.5 Tas voor trainingsschoenen (11 liter)

Nike Brasilia 9.5

€ 22,99

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