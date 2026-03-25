Nike Brasilia 9.5 Tas voor trainingsschoenen (11 liter)

praktisch, sauber
KatrinB896734485
Praktisch für die Reise, Kurztripps.
Gerecyclede materialen
Dit product is momenteel niet beschikbaar
Dit product is gemaakt met minstens 65% gerecyclede polyestervezels
Met de Nike Brasilia schoenentas kun je je schoenen apart van je andere gear vervoeren. Je kunt de tas snel oppakken aan het handvat aan het uiteinde. Het buitenvak met rits houdt kleine voorwerpen binnen handbereik. Dit product is gemaakt met minstens 65% gerecyclede polyestervezels.
Nike Brasilia 9.5
MAKKELIJK TE OPENEN OPBERGPLEK VOOR SCHOENEN.
Met de Nike Brasilia schoenentas kun je je schoenen apart van je andere gear vervoeren. Je kunt de tas snel oppakken aan het handvat aan het uiteinde. Het buitenvak met rits houdt kleine voorwerpen binnen handbereik. Dit product is gemaakt met minstens 65% gerecyclede polyestervezels.
5 sterren
praktisch, sauber
KatrinB896734485
Praktisch für die Reise, Kurztripps.
Il Top
Luca940326793
Come sempre il top in stile, materiale ed utilità
CAPIENTE
PIO81
IO LA USO PER METTERCI GLI ACCESSORI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA CHE PRATICO, CAPIENTE E BEN FATTA. MI PIACE MOSTRARLA OLTRE AD ESSERMI UTILE
Nike Brasilia 9.5