Boston Celtics Courtside Nike Dri-FIT NBA-jersey voor heren

Far bigger than the size it stated
James535076029
It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL
Gerecyclede materialen
Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester
Gridiron? Basketbalveld? Maakt niet echt uit. Van sport tot sport, de Celtics blijven bij je. Met deze speciale Dri-FIT jersey pronk je met je favoriete franchise.
Boston Celtics Courtside
Gridiron? Basketbalveld? Maakt niet echt uit. Van sport tot sport, de Celtics blijven bij je. Met deze speciale Dri-FIT jersey pronk je met je favoriete franchise.
Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
2 sterren
Far bigger than the size it stated
James535076029
It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL
Boston Celtics Courtside