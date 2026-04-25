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Boston Celtics Courtside Nike Dri-FIT NBA-jersey voor heren - Zwart/Zwart/Zwart

Gerecyclede materialen

Boston Celtics Courtside

Nike Dri-FIT NBA-jersey voor heren

30% korting
Selecteer maatMaatwijzer

Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

Gridiron? Basketbalveld? Maakt niet echt uit. Van sport tot sport, de Celtics blijven bij je. Met deze speciale Dri-FIT jersey pronk je met je favoriete franchise.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart
  • Stijl: HV9746-010

Boston Celtics Courtside

30% korting

Gridiron? Basketbalveld? Maakt niet echt uit. Van sport tot sport, de Celtics blijven bij je. Met deze speciale Dri-FIT jersey pronk je met je favoriete franchise.

Voordelen

Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.

Productgegevens

  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Zwart
  • Stijl: HV9746-010

Maat en pasvorm

    • Ruimvallende pasvorm: met een fijne, ruimvallende pasvorm
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

Beoordelingen (1)

2 sterren

  • Far bigger than the size it stated

    James535076029

    It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL

Boston Celtics Courtside Nike Dri-FIT NBA-jersey voor heren

Boston Celtics Courtside

30% korting

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