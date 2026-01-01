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Boston Celtics Courtside Jordan Dri-FIT NBA-trainingsshorts met mesh voor heren - Zwart/Clover

Gerecyclede materialen

Boston Celtics Courtside

Jordan Dri-FIT NBA-trainingsshorts met mesh voor heren

€ 74,99
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Dit product is gemaakt met vezels van 100% gerecycled polyester

Fandom is voor altijd. En je trouw aan de Celtics? Stevig, geworteld. Deze inktkleurige trainingsshorts tonen die loyaliteit op een ongegeneerde, over-it manier met Dri-FIT technologie die zweet afvoert.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Clover
  • Stijl: HV9701-010

Boston Celtics Courtside

€ 74,99

Fandom is voor altijd. En je trouw aan de Celtics? Stevig, geworteld. Deze inktkleurige trainingsshorts tonen die loyaliteit op een ongegeneerde, over-it manier met Dri-FIT technologie die zweet afvoert.

Voordelen

Nike Dri-FIT technologie voert zweet weg van de huid voor snellere verdamping, zodat je droog en comfortabel blijft.

Productgegevens

  • Elastische tailleband met trekkoord
  • Zijzakken
  • Body/voering: 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Clover
  • Stijl: HV9701-010

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Zo wordt het gemaakt

    • Het gerecyclede polyester dat wordt gebruikt in Nike producten begint als gerecyclede plastic flessen. De flessen worden schoongemaakt, tot vlokken versnipperd en in pellets omgezet. Van die pellets wordt nieuw garen van hoge kwaliteit gesponnen dat we in onze producten gebruiken voor optimale performance en verminderde belasting van het milieu.
    • Het recyclen van polyester leidt niet alleen tot minder restafval, maar er wordt bij dit proces ook tot 30% minder CO2 uitgestoten dan bij de productie van nieuw polyester. Nike haalt jaarlijks gemiddeld 1 miljard plastic flessen van stortplaatsen en waterwegen.

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    Boston Celtics Courtside Jordan Dri-FIT NBA-trainingsshorts met mesh voor heren

    Boston Celtics Courtside

    € 74,99

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