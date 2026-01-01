Boston Celtics Club
T-shirt voor heren
Je bent een echte fan. In hart en nieren. Dit zachte katoenen T-shirt staat helemaal in het teken van de Celtics en laat de passie, teamspirit en cultuur van het team zien.
- Weergegeven kleur: Clover
- Stijl: IO6277-312
Boston Celtics Club
Je bent een echte fan. In hart en nieren. Dit zachte katoenen T-shirt staat helemaal in het teken van de Celtics en laat de passie, teamspirit en cultuur van het team zien.
Pluspunten
Het katoen voelt zacht en licht aan.
Productgegevens
- 100% katoen
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Clover
- Stijl: IO6277-312
Maat en pasvorm
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Boston Celtics Club