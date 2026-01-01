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Boston Celtics Club T-shirt voor heren - Clover

Boston Celtics Club

T-shirt voor heren

€ 34,99
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Je bent een echte fan. In hart en nieren. Dit zachte katoenen T-shirt staat helemaal in het teken van de Celtics en laat de passie, teamspirit en cultuur van het team zien.


  • Weergegeven kleur: Clover
  • Stijl: IO6277-312

Boston Celtics Club

€ 34,99

Je bent een echte fan. In hart en nieren. Dit zachte katoenen T-shirt staat helemaal in het teken van de Celtics en laat de passie, teamspirit en cultuur van het team zien.

Pluspunten

Het katoen voelt zacht en licht aan.

Productgegevens

  • 100% katoen
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Clover
  • Stijl: IO6277-312

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Boston Celtics Club T-shirt voor heren

    Boston Celtics Club

    € 34,99

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