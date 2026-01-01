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Gerecyclede materialen
Beşiktaş J.K.
Nike knit voetbalshorts voor kids
€ 42,99
Deze shorts zijn geïnspireerd op wat je team op het veld draagt en gemaakt met zweetafvoerende technologie die je droog en comfortabel houdt terwijl je Beşiktaş aanmoedigt.
- Weergegeven kleur: Wit/Zwart/Zwart
- Stijl: IZ6033-100
Beşiktaş J.K.
€ 42,99
Deze shorts zijn geïnspireerd op wat je team op het veld draagt en gemaakt met zweetafvoerende technologie die je droog en comfortabel houdt terwijl je Beşiktaş aanmoedigt.
Productgegevens
- 100% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Wit/Zwart/Zwart
- Stijl: IZ6033-100
Maat en pasvorm
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Beşiktaş J.K.
€ 42,99