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Beşiktaş J.K. Nike knit voetbalshorts voor kids - Wit/Zwart/Zwart

Gerecyclede materialen

Beşiktaş J.K.

Nike knit voetbalshorts voor kids

€ 42,99
Wit/Zwart/Zwart
Zwart/Bright Crimson/Bright Crimson
Zwart/Wit/Wit

Deze shorts zijn geïnspireerd op wat je team op het veld draagt en gemaakt met zweetafvoerende technologie die je droog en comfortabel houdt terwijl je Beşiktaş aanmoedigt.


  • Weergegeven kleur: Wit/Zwart/Zwart
  • Stijl: IZ6033-100

Beşiktaş J.K.

€ 42,99

Deze shorts zijn geïnspireerd op wat je team op het veld draagt en gemaakt met zweetafvoerende technologie die je droog en comfortabel houdt terwijl je Beşiktaş aanmoedigt.

Productgegevens

  • 100% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Wit/Zwart/Zwart
  • Stijl: IZ6033-100

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Beşiktaş J.K. Nike knit voetbalshorts voor kids

    Beşiktaş J.K.

    € 42,99

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