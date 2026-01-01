Nike
Babyset met hoodie en joggingbroek (12-24 maanden)
Deze tweedelige set is gemaakt van fleece dat glad en zacht aanvoelt en is een gemakkelijke manier om de kleinste atleten aan te kleden voor dagelijks spel. De hoodie biedt bewegingsvrijheid en kan gemakkelijk over een tanktop of T-shirt worden gedragen. De bijpassende broek heeft een elastische tailleband die zorgt voor een comfortabele pasvorm en de taps toelopende pijpen met geribde boorden geven een warm, veilig gevoel en bewegingsvrijheid.
- Weergegeven kleur: Pink Rise
- Stijl: JA3287-621
Nike
Deze tweedelige set is gemaakt van fleece dat glad en zacht aanvoelt en is een gemakkelijke manier om de kleinste atleten aan te kleden voor dagelijks spel. De hoodie biedt bewegingsvrijheid en kan gemakkelijk over een tanktop of T-shirt worden gedragen. De bijpassende broek heeft een elastische tailleband die zorgt voor een comfortabele pasvorm en de taps toelopende pijpen met geribde boorden geven een warm, veilig gevoel en bewegingsvrijheid.
Productgegevens
- 60% katoen/40% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Pink Rise
- Stijl: JA3287-621
Maat en pasvorm
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Nike.
Nike