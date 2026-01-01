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Nike Baby Essentials coverall met capuchon voor baby's - Pink Foam

Nike Baby Essentials

Coverall met capuchon voor baby's

€ 27,99
Pink Foam
Ivory Heather
Cobalt Bliss
Mica Green
Hemp
Midnight Navy
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Wikkel de kleinste atleten in zacht comfort met deze coverall van zachte babysweatstof die prettig aanvoelt op de gevoelige huid van baby's. De capuchon biedt extra warmte als dat nodig is en de ritssluiting over de hele lengte maakt verschonen, aankleden of aantrekken over een rompertje gemakkelijk.


  • Weergegeven kleur: Pink Foam
  • Stijl: FQ1520-663

Nike Baby Essentials

€ 27,99

Wikkel de kleinste atleten in zacht comfort met deze coverall van zachte babysweatstof die prettig aanvoelt op de gevoelige huid van baby's. De capuchon biedt extra warmte als dat nodig is en de ritssluiting over de hele lengte maakt verschonen, aankleden of aantrekken over een rompertje gemakkelijk.

Productgegevens

  • 60% katoen/40% polyester
  • Kan in de wasmachine
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Pink Foam
  • Stijl: FQ1520-663

Maat en pasvorm

    • Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
  • Maatwijzer

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Baby Essentials coverall met capuchon voor baby's

    Nike Baby Essentials

    € 27,99

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