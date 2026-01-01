Nike Baby Essentials
Coverall met capuchon voor baby's
Hul de kleinste atleten in zacht comfort met dit pakje van zachte baby French terry die prettig aanvoelt op de gevoelige babyhuid. De capuchon biedt extra warmte als dat nodig is en de ritssluiting over de hele lengte maakt verschonen, aankleden of aantrekken over een topje gemakkelijk.
- Weergegeven kleur: Pink Foam
- Stijl: FQ1522-663
Nike Baby Essentials
Hul de kleinste atleten in zacht comfort met dit pakje van zachte baby French terry die prettig aanvoelt op de gevoelige babyhuid. De capuchon biedt extra warmte als dat nodig is en de ritssluiting over de hele lengte maakt verschonen, aankleden of aantrekken over een topje gemakkelijk.
Productgegevens
- 60% katoen/40% polyester
- Kan in de wasmachine
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Pink Foam
- Stijl: FQ1522-663
Maat en pasvorm
- Standaardpasvorm: ruimere pasvorm en traditioneel
- Maatwijzer
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
Beoordelingen (0)
Beoordelingen (0)
Geen beoordelingen
Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Nike Baby Essentials.
Nike Baby Essentials