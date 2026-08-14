Nike Aura rugzak met bloemmotief (24 liter)

Way too small
cassiec865549918
Unless you want to send your high schooler to school with a bookbag that’s the size of a kindergartener’s bookbag, don’t buy it. My daughter can’t fit her books in it.
Gerecyclede materialen
Ja, je hebt nog een rugzak nodig. Deze combineert een verfijnde bloemenprint met strakke metallic details. Het hoofdvak is ideaal voor het vervoeren van al je dagelijkse benodigdheden en is voorzien van een binnensleeve waar de meeste laptops in passen. Het ritsvak aan de voorkant en het zijvak zijn perfect om je kleinere spullen in op te bergen.
Nike Aura
Ja, je hebt nog een rugzak nodig. Deze combineert een verfijnde bloemenprint met strakke metallic details. Het hoofdvak is ideaal voor het vervoeren van al je dagelijkse benodigdheden en is voorzien van een binnensleeve waar de meeste laptops in passen. Het ritsvak aan de voorkant en het zijvak zijn perfect om je kleinere spullen in op te bergen.
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
1 ster
Way too small
cassiec865549918
Unless you want to send your high schooler to school with a bookbag that’s the size of a kindergartener’s bookbag, don’t buy it. My daughter can’t fit her books in it.
Nike Aura