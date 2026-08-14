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Nike Aura rugzak met bloemmotief (24 liter) - Zwart/Zwart/Gunmetal

Gerecyclede materialen

Nike Aura

Rugzak met bloemen (24 liter)

€ 64,99
Zwart/Zwart/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
ÉÉN MAAT

Ja, je hebt nog een rugzak nodig. Deze combineert een verfijnde bloemenprint met strakke metallic details. Het hoofdvak is ideaal voor het vervoeren van al je dagelijkse benodigdheden en is voorzien van een binnensleeve waar de meeste laptops in passen. Het ritsvak aan de voorkant en het zijvak zijn perfect om je kleinere spullen in op te bergen.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Gunmetal
  • Stijl: IQ1267-010

Nike Aura

€ 64,99

Ja, je hebt nog een rugzak nodig. Deze combineert een verfijnde bloemenprint met strakke metallic details. Het hoofdvak is ideaal voor het vervoeren van al je dagelijkse benodigdheden en is voorzien van een binnensleeve waar de meeste laptops in passen. Het ritsvak aan de voorkant en het zijvak zijn perfect om je kleinere spullen in op te bergen.

Pluspunten

  • Met een handige lus kun je de tas op een andere manier dragen.
  • De gewatteerde schouderbanden zijn verstelbaar voor een comfortabele pasvorm.

Productgegevens

  • 31 x 43 x 15 cm (bxhxd)
  • Body: 100% nylon. Voering: 100% polyester
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Gunmetal
  • Stijl: IQ1267-010

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (1)

1 ster

  • Way too small

    cassiec865549918

    Unless you want to send your high schooler to school with a bookbag that’s the size of a kindergartener’s bookbag, don’t buy it. My daughter can’t fit her books in it.

Nike Aura rugzak met bloemmotief (24 liter)

Nike Aura

€ 64,99

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