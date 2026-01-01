Nike Aura Floral heuptas (2 liter)

Gerecyclede materialen
Nike Aura
Heuptas met bloemenprint (2 liter)
Ja, je hebt nog een Aura heuptas nodig. Deze combineert een verfijnde bloemenprint met strakke metallic details. Sleutels, pasjes, telefoon? Check. Ze passen allemaal in het hoofdvak. Een ritsvak aan de achterkant en steekvakken aan de binnenkant maken het organiseren een fluitje van een cent.
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Gunmetal
- Stijl: IQ1270-010
Nike Aura
Ja, je hebt nog een Aura heuptas nodig. Deze combineert een verfijnde bloemenprint met strakke metallic details. Sleutels, pasjes, telefoon? Check. Ze passen allemaal in het hoofdvak. Een ritsvak aan de achterkant en steekvakken aan de binnenkant maken het organiseren een fluitje van een cent.
Productgegevens
- 18 x 8 x 13 cm (lxbxh)
- Verstelbaar bandje
- Body: 100% nylon. Voering: 100% polyester
- Niet wassen
- Geïmporteerd
- Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Gunmetal
- Stijl: IQ1270-010
Verzending en retourneren
Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.
Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.
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Nike Aura