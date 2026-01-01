 
afbeelding 1 van 7
Nike Aura Floral heuptas (2 liter) - Zwart/Zwart/Gunmetal

Gerecyclede materialen

Nike Aura

Heuptas met bloemenprint (2 liter)

€ 39,99
Zwart/Zwart/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
ÉÉN MAAT

Ja, je hebt nog een Aura heuptas nodig. Deze combineert een verfijnde bloemenprint met strakke metallic details. Sleutels, pasjes, telefoon? Check. Ze passen allemaal in het hoofdvak. Een ritsvak aan de achterkant en steekvakken aan de binnenkant maken het organiseren een fluitje van een cent.


  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Gunmetal
  • Stijl: IQ1270-010

Nike Aura

€ 39,99

Ja, je hebt nog een Aura heuptas nodig. Deze combineert een verfijnde bloemenprint met strakke metallic details. Sleutels, pasjes, telefoon? Check. Ze passen allemaal in het hoofdvak. Een ritsvak aan de achterkant en steekvakken aan de binnenkant maken het organiseren een fluitje van een cent.

Productgegevens

  • 18 x 8 x 13 cm (lxbxh)
  • Verstelbaar bandje
  • Body: 100% nylon. Voering: 100% polyester
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Zwart/Zwart/Gunmetal
  • Stijl: IQ1270-010

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

Beoordelingen (0)

Geen beoordelingen

Geef je mening. Schrijf als eerste een review voor de Nike Aura.

    Nike Aura Floral heuptas (2 liter)

    Nike Aura

    € 39,99

    Maak de look af

    Item 3 of 7