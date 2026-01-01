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Nike Aura Floral crossbodytas (5 liter) - Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel

Nike Aura

Floral crossbodytas (5 liter)

€ 39,99
Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
Zwart/Zwart/Gunmetal
ÉÉN MAAT

Ja, je hebt nog een Aura crossbodytas nodig. Deze combineert een verfijnde bloemenprint met strakke metallic details. Het hoofdvak heeft een mesh steekvak aan de binnenkant en een steekvak met rits, waardoor je je waardevolle spullen eenvoudig op orde kunt houden.


  • Weergegeven kleur: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
  • Stijl: IV5665-654

Nike Aura

€ 39,99

Ja, je hebt nog een Aura crossbodytas nodig. Deze combineert een verfijnde bloemenprint met strakke metallic details. Het hoofdvak heeft een mesh steekvak aan de binnenkant en een steekvak met rits, waardoor je je waardevolle spullen eenvoudig op orde kunt houden.

Productgegevens

  • 18 x 28 x 5 cm (hxbxd)
  • Verstelbaar bandje
  • Body: 100% nylon. Voering: 100% polyester
  • Niet wassen
  • Geïmporteerd
  • Weergegeven kleur: Pink Smoke/Pink Smoke/Rose Gold Barrel
  • Stijl: IV5665-654

Verzending en retourneren

Standaardverzending kost € 5 voor Nike members bij bestellingen van minder dan € 50, voor gasten bij bestellingen van minder dan € 99.

Kosteloos ophalen bij de Store en gratis retourneren binnen 30 dagen. Er zijn uitzonderingen van toepassing.

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    Nike Aura Floral crossbodytas (5 liter)

    Nike Aura

    € 39,99

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